Les joueurs de l'Inter prêts à sacrifier une partie de leur salaire en cas d'arrêt de la Serie A

La Serie A est à l'arrêt. Le foot italien cherche des solutions pour finir la saison, mais jusqu'ici, rien n'a pu être fait pour s'assurer que ce soit le cas. Une situation qui plonge les clubs dans une crise financière compliquée.

C'est notamment le cas de l'Inter Milan. L'année passée, le club lombard avait versé pas moins de 192 millions d'euros de salaires à ses joueurs, ce qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaire, qui était alors de 370 millions d'euros.

Les médias italiens affirment que les joueurs interistes sont prêts à se mobiliser pour faire réaliser au club une énonomie de 40M€ sur les salaires :

"Suite à des discussions constantes en cours entre le propriétaire du club Steven Zhang, le directeur sportif, l’entraîneur Conte et le capitaine Handanovic, compte tenu de la grave urgence sanitaire, il est apparu que l’entraîneur, le personnel technique et tous les joueurs se sont dits prêts à réduire leur rémunération pour le reste de la saison en cours. Des accords spécifiques et des accords individuels seront convenus lorsque les scénarios liés à la reprise ou non de la saison en cours seront mieux définis", annonce l'agence de presse italienne ANSA.