Les joueurs de l'Inter testés négatifs au coronavirus

L'Inter Milan a dévoilé qu'aucun joueur ou membre de son staff n'a été testé positif au nouveau coronavirus, après que tous se sont soumis aux tests.

"Le club accorde la plus grande attention aux mesures de prévention pour préserver la santé des joueurs et de tous les membres du club, conformément à toutes les directives gouvernementales et de protection de la santé publique", a communiqué le club.

