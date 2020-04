Les joueurs de Liga qui ont réalisé le plus de sprints. EFE

LaLiga a publié sur son compte Twitter la liste des joueurs qui ont effectué le plus de sprints à plus de 21 kilomètres par heure cette saison. Selon les données avancées, la liste est formée par Estupinan, Cucurella, Jesus Navas, Inaki Williams, Sergio Reguiln, Aleix Vidal et Ocampos.