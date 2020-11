Les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 disposés en "M" pour rendre hommage à Maradona

Jeudi, la Ligue de Football Professionel (LFP) a annoncé qu'elle allait bousculer le protocole d'avant-match ce week-end sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2 afin de rendre hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans.

Ainsi, comme révélé par 'L'Equipe' et confirmé par 'Goal', les vingt-deux joueurs présents sur le terrain devront former un "M" comme Maradona dans le rond central, lors de la minute de silence, avant le coup d'envoi de chaque match de la 12e journée de L1 et L2.

Les musiques habituelles des clubs hôtes et de la Ligue seront bien remplacées par une chanson, encore inconnue, et qui aura là aussi un lien avec "El Pibe de Oro".

Ce protocole sera mis en place dès ce vendredi lors du match entre Strasbourg et Rennes (21 heures).

