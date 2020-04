Les joueurs de Tottenham en colère contre le club

Les joueurs de Tottenham n'ont pas aimé les mesures prises par le club londonien. Selon les informations du 'Daily', les joueurs n'aimeraient pas le fait que le club aient suspendu les salaires des employés.

Une baisse de salaires des employés que les joueurs voient comme un moyen de pression pour inviter l'effectif de José Mourinho de réduire leurs salaires rapidement.

La source cité indique que les joueurs ne comprendraient pas non plus pourquoi Tottenham est le seul et unique club de Premier League qui a fait ce choix.

Les supporters du club ne sont pas satisfaits non plus et ont aussi publié un communiqué demandant aux Spurs de renoncer un plan de chômage partiel des employés pour chercher d'autres alternatives.