Les joueurs du Barça qui sont particulièrement en forme pour la reprise

À partir de ce lundi, les clubs pourront s'entraîner en groupes de dix joueurs et cela pourra permettre une grande amélioration de la récupération du niveau physique des joueurs. Selon 'AS', le staff technique pense que les joueurs sont à 50% de leur niveau.

Il reste donc encore beaucoup de travail aux joueurs de l'effectif de Quique Setién après deux mois de confinement dans leurs maisons et sans pratiquement aucun travail avec le ballon. Mais peu à peu, les préparateurs physiques vont augmenter la charge de travail.

Cependant, le mot d'ordre est la prudence. Personne ne veut voir les joueurs souffrir de fatigue musculaire, un problème qui pourrait être causé en cas d'un excès d'entraînement. Samuel Umtiti s'est blessé dès la reprise et le Barça veut éviter d'avoir de nouveaux blessés avant le retour à la compétition.

Le média cité indique que les joueurs qui ont donné de meilleurs résultats pour cette reprise ont été les défenseurs latéraux et les milieux de terrain. De Jong est celui qui a couru le plus, et Semedo celui qui a réalisé le plus de kilomètres à haute vitesse.

Arturo Vidal aurait impressionné par sa puissance métabolique et Rakitic par sa capacité de récupération. Trois des quatre joueurs qui ont réalisé la meilleure reprise sont d'ailleurs proches d'un départ la saison prochaine.