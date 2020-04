Les joueurs du Bayer acceptent une baisse de salaire

Le coronavirus a mis toutes les compétitions sportives du monde en pause et les clubs sont contraints de prendre des décisions importantes pour éviter de perdre des sommes importantes d'argent.

Le Bayer Leverkusen discutait depuis quelque temps déjà avec ses joueurs pour trouver la meilleure solution et éviter à de nombreux employés du club de perdre leurs emplois.

Et selon les informations de 'TMW', et après des semaines de négociations, la direction et les joueurs se seraient mis d'accord pour une baisse des salaires.

Le pourcentage de la baisse accordé n'a pas été révélé par le média et il faudra attendre un communiqué officiel du club afin d'en savoir plus concernant cette décision.