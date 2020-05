Les joueurs du FC Barcelone se soumettront aussi aux tests du Covid-19 ce mercredi

L'équipe du FC Barcelone retournera à la Ciudad Deportiva Joan Gamper le mercredi 6 mai pour se soumettre aux tests du COVID-19 avant de commencer les séances d'entraînement en solo dans les prochains jours, selon l'équipe catalane.

La Liga a donné le feu vert pour effectuer ces tests aux joueurs du Barça une fois terminée l'inspection qui a eu lieu ce mardi dans les installations que le club possède à Sant Joan Despí.

Les joueurs pourront s'entraîner individuellement à Ciudad Deportiva une fois les résultats connus et, au fur et à mesure, le club adaptera les protocoles de travail afin que les séances soient de plus en plus semblables aux séances habituelles.