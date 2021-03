Les joueurs du PSG, "interdits" de parler de Messi

Le huitième de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone est passé et les rumeurs de signature de Leo Messi dans la capitale française se sont dissipées.

L'arrivée de Joan Laporta à la présidence du club barcelonais a également changé la donne. Interrogé une nouvelle fois à propos de cette affaire, qui promet d'être l'un des feuilletons de l'été, Leandro Paredes a botté en touche. Il a laissé entendre que le club parisien avait demandé à ses joueurs de ne pas se prononcer à ce sujet.

"Ils m'ont demandé de ne plus en parler", a-t-il déclaré au 'Journal du Dimanche'. "On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet car des personnes n’ont pas aimé ma prise de position. Apparemment, certains y ont vu un manque de respect de ma part. Ce n’était pas le cas", a-t-il expliqué.

Paredes, qui est un des bons amis de l'Argentin, a conclu sur ces mots : "À lui de décider tranquillement à l’issue de la saison ce qu’il veut faire".