Les joueurs du Real Madrid se soumettront aux tests du Covid-19 ce mercredi

omme la plupart des pensionnaires de Liga, le Real Madrid a tout préparé pour réunir les 25 joueurs joueurs de l'équipe première qui vont se soumettre au test du coronavirus, obligatoire avant la reprise des sessions de travail.

Les joueurs ne seront pas les seuls à être testés puisques le staff technique et les employés du club devront également s'y soumettre ce mercredi.

Ce test permettra de savoir si des joueurs sont positifs au Covid-19, bien qu'aucun joueur ne présente pour l'heure des symptômes du virus.

Les entraînements individuels devraient ensuite reprendre le lundi 11 mai. Le centre de formation du Real Madrid a été désinfecté pour accueillir les joueurs.

En plus de joueurs de l'équipe première, Zinédine Zidane a également convoqué le défenseur central Javi Hernández et le gardien de but Luis Federico.