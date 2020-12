Les joueurs n'ont plus confiance en Andrea Pirlo

Le début de saison ne convainc pas les dirigeants turinois et pour cause. La Juventus se retrouve à 6 points du leader, l'AC Milan et se place à la 4e place au classement de Serie A. Une position peu habituelle pour un vainqueur de championnat.

Le 'Corriere dello Sport' explique ce mardi que le vestiaire de la Juve ne fait plus vraiment confiance aux choix d'Andrea Pirlo. De plus, le club italien est beaucoup trop dépendant de Cristiano Ronaldo : deux défaites sans CR7 et aucune avec lui. Un constat.

Le quotidien italien analyse cette mauvaise trajectoire : "L’équipe de Pirlo n’a pas encore trouvé d’identité tactique. Ce que la Juventus doit faire c'est surtout se remettre sur les rails en tant que grande équipe et qui va assiéger ses adversaires dans les 16 derniers mètres"

La Juventus joue ce mercedi contre le Dynamo Kiev, un match sans grands enjeux puisque la Vieille Dame est déjà qualifiée mais une confrontation pour la confiance du groupe.