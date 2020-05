Les joueurs qui reçoivent le plus de fautes... et Neymar n'est pas premier !

ProFootballDB, laboratoire de données de BeSoccer, a analysé en détail quels sont les joueurs qui reçoivent le plus de fautes, obtenant des résultats suprenants.

En effet, à la surprise générale, Neymar n'est pas le joueur qui reçoit le plus de fautes en moyenne. Le recordman n'est autre que le joueur d'Aston Villa Jack Grealish.

Dans cette étude, ProFootballDB a analysé les minutes nécessaires par faute reçue sur les joueurs qui sont le plus victimes de fautes. A ce petit jeu, l'Anglais gagne.

Le joueur de Villa de 24 ans reçoit une faute toutes les 18,7 minutes, soit un total de 125 fautes dans tout le championnat.

Le deuxième au classement présente des statistiques bien inférieures. Il s'agit du Brésilien Rafinha du Celta Vigo, qui reçoit une faute toutes les 20,8 minutes, soit un total de 79 fautes en Liga.

Et vient enfin le tour de Neymar. L'attaquant brésilien se trouve à la troisième place du classement, une des victimes "favorites" des adversaires.

La star du PSG reçoit une faute toutes les 21,7 minutes, un total de 61 fautes reçues dans le championnat, même si le Brésilien a joué moins de minutes que Grealish : 2 334 minutes pour l'Anglais contre 1 906 en Ligue 1. Rafinha, pour sa part, a participé à 1 664 minutes cette saison en Liga.

Hazard, le premier hors du podium

Et pour compléter le top 10 des joueurs recevant le plus de fautes, on retrouve Eden Hazard, joueur du Real Madrid, au sol toutes les 22 minutes.

Le suivent Gonçalo Guedes et le joueur du Betis Nabil Fekir, avec une moyenne d'une faute toutes les 22,1 et 22,7 minutes, respectivement, alors que Filippo Falco, Roland Sallai, Ernesto Torregrossa et Felix Klaus referme ce classement.