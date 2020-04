Le Barça et ses légendes, unis contre le coronavirus

Le FC Barcelone a été l'auteur d'une nouvelle initiative contre le coronavirus, cette fois-ci avec une vidéo. Le club a dévoilé un document audiovisuel destiné à motiver la population, et en particulier les supporters de l’équipe, face à la crise.

On y trouve des joueurs de football et de basket-ball, des fans du monde entier, des personnalités célèbres, des membres de La Masia et d’autres personnes lié au club blaugrana.

On peut également apercevoir les rues de Barcelone et d’autres endroits de pays étrangers. Le message n’est autre que de rester unis face à cette pandémie mondiale. Ce n’est qu’ainsi que l’humanité pourra la surmonter.

Le slogan de la campagne est "nous nous battons aujourd’hui, nous jouons demain".