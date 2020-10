Les légendes portugaises passées par la France

Pedro Miguel Pauleta : Passé par Bordeaux entre 2000 et 2003, l'attaquant portugais a brillé chez les Girondins en marquant 91 buts en 131 matches toute compétitions confondues. Ses performances ont tapé dans l'oeil du PSG qui l'a tout de suite contacté pour s'en attacher les services du joueur. En 2003, Pauleta signe à Paris et devient la légende du club. Il totalise 109 buts avec le club parisien et devient, en 2007, le meilleur buteur du club avant d'être rattrapé par Zlatan Ibrahimovic en 2017 (156 buts) Edinson Cavani en 2019 (200 buts).

Fernando Chalana : Il était considéré comme un des meilleurs de sa géneration, Fernandon Chalana, n'a jamais convaincu les Girondins de Bordeaux. Le club français s'était attaché les services du joueurs pour 18 millions de francs en 1984. Il devait être la star du club mais suite à plusieurs blessures à répétition, le milieu portugais a disputé seulement 22 matches et inscrit 1 but.

Paulo Futre : Deuxième au classement du Ballon d'Or en 1987, Paulo Futre était un talent rare. Il a notamment remporté la Ligue des champions avec le FC Porto et est devenu une des légendes de l'Atlético de Madrid. En 1993, il rejoint l'Olympique de Marseille, alors dirigé par Bernard Tapie. Pour des raisons économiques, le milieu lusitanien décide de quitter le club phocéens au bout d'un an.

Rui Barros : En provenance de la Juventus, le portugais d'1m59 débarque en France en signant à l'AS Monaco en 1990 sous les ordres d'Arsène Wenger. Le milieu portugais jouera 81 matches pour 14 buts, décrochant une Coupe de France en 1991. Il ira par la suite à l'Olympique de Marseille en 1993, où il y restera une année seulement jouant 19 matches pour 4 buts.

Tiago : Une des légendes de l'Olympique Lyonnais. Le milieu portugais avait tout du milieu parfait : passes courtes, passes longues, relayeur. Il est devenu deux fois champions de France avant de signer à la Juventus.

Costinha : Milieu de terrain et international portugais (53 sélections, 2 buts), Costinha a brillé en Ligue 1 avec l'AS Monaco de 1997 à 2001 devenant champion de France en 2000. Il aura disputé 110 matches avec les monegasques inscrivant 6 buts. Il est devenu une référence dans l'histoire du club de la Principauté.