Les maillots solidaires du PSG tous vendus en 12 heures

Le Paris Saint-Germain tente à sa façon de combattre la pandémie de Covid-19. Après une initiative de son collectif d'ultras quelques jours plus tôt, le club a mis en vente des maillots.

Des maillots exclusifs pour récolter des fonds et venir en aide aux Hopitaux de Paris. Des maillots sur le modèle du maillot domicile de la saison 2019-2020 mais avec un slogan à la place du sponsor principal : "Tous Unis".

Deux badges avaient été placés sur les manches : "Respect" et "Protect". 1500 maillots avaient été mis en vente ce jeudi pour une somme de 175 euros chacun.

Et ces maillots n'ont pas tardé à trouver preneur. Douze heures plus tard, le club annonçait sur ses réseaux officiels avoir vendu la totalité des 1500 maillots. De quoi récolter plus de 200 000 euros qui iront au personnel soignant des Hopitaux de Paris.