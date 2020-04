Les Maldini sont guéris du coronavirus

Paolo Maldini et Daniel Maldini ont gagné contre le coronavirus. L'ancien joueur et son fils, actuel joueur de Milan à son tour, ne seraient plus contagieux et seraient guéris selon la presse italienne.

Les symptômes se seraient évanouis petit à petit et les deux hommes ont commencé à se sentir mieux. Le patient le plus à risque était la légende milanaise, étant plus àgée que son fils.

La presse rapporte que le directeur sportif milanais se sentirait si bien qu'il aurait repris le travail, bien qu'il continue de travailler depuis chez lui en raison du confinement imposé en Italie.

Daniel Maldini devrait ainsi pouvoir reprendre petit à petit les entraînements afin de se préparer à une possible reprise de la saison si le gouvernement et la Fédération italienne se mettent d'accord.