Les meilleurs alliés du plus grand duel de l'histoire

Depuis plusieurs années, LaLiga a pu profiter de deux des meilleurs duos de l'histoire. Si l'idylle entre Benzema et Cristiano est bel et bien finie après le départ du quintuplé Ballon d'Or vers la Juventus en 2018, le duo Leo Messi et Luis Suarez file le parfait amour au Barça.

Partager le ballon pour atteindre un objectif commun. C'est ce que ces quatre monstres du ballon rond ont fait. Ils ont ainsi atteint le sommet.

Depuis 'ProFootballDB', le laboratoire de données de BeSoccer, les chiffres indiqués par Benzema et Cristiano, d'une part, et Messi et Luis Suárez, d'autre part, dans toutes les compétitions officielles, ont été analysés.

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont rejoint le Real Madrid la même année, lors de la saison 2009-10. Ensemble, ils ont disputé un total de 355 matches au cours de neuf saisons.

Le duo en or a longtemps affolé les défenses espagnoles et européennes ensemble. À eux deux, ils ont généré 710 buts et passes décisives, soit deux buts par match.

Des chiffres qui montrent à quel point les deux ont été importants l'un pour l'autre. Ensemble sur la pelouse, ils ont généré 173 passes (0,49 par match), en termes de nombre de buts, ils ont inscrit jusqu'à 537 (1,51 par match).

L'impact de l'un sur l'autre peut être analysé plus en profondeur, puisque Benzema a distribué 37 passes décisives au Portugais, ce dernier en a distribué 28 au Français.

Leo Messi et Luis Suárez

Leo Messi et Luís Suárez ne sont pas très loin de KB9 et CR7, en fait, ils réalisent des exploits encore plus incroyables. L'Argentin et l'Uruguayen forment un duo de choc depuis que l'ancien joueur de Liverpool est arrivé à Barcelone en 2014.

Au cours de ces six saisons, Messi et Suárez ont joué un total de 246 matches ensemble. Entre les buts et les passes décisives, ils ont à leur compteur 581 buts et passes dé., soit 2,36 par match.

Les chiffres sont les plus élevés dans le monde du football. Peu d'équipes sont capables de produire 2,36 buts par match, et encore moins avec seulement deux joueurs.

D'ailleurs, ils marquent plus de buts par match (1,61) que l'ancien duo du Real Madrid, avec un total de 396 ; et surtout, ils ont plus de passes décisives (0,75) pour atteindre ainsi les 185 passes décisives au total.

Ils forment également un duo qui est presque impossible d'égaler. Suárez a offert 46 buts à Messi, tandis que l'Argentin a offert 37 buts à Suárez.