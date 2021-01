"Les meilleurs attaquants sont durs avec eux-mêmes"

L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a admis que Timo Werner était dur avec lui-même après une série de 10 matchs de Premier League sans marquer le moindre but. Mason Mount a marqué le but de la victoire à Fulham samedi soir, mais après être sorti du banc, Werner a raté plusieurs occasions d'ajouter un but tuant le match alors que les Blues ont conservé leur avance d'un but. Timo Werner a brisé une disette de 13 matchs en club et en sélection avec un but en FA Cup contre Morecambe le week-end dernier, mais sa mauvaise passe en championnat continue.

LampardL'entraîneur des Blues a déclaré que lui et ses joueurs devaient soutenir Werner lors de sa mauvaise course : "Il peut être dur avec lui-même parce que tout attaquant de son niveau serait dur avec soi-même", a déclaré Lampard aux journalistes après le match. "C'est comme ça qu'on arrive au sommet avec le désir de marquer des buts."

"J'étais heureux quand il montait et se mettait en position pour marquer des buts. Il marquera à l'avenir. Le fait d'être dur avec lui-même n'est pas un problème, mais j'espère qu'il ressent mon soutien. Le seul moyen de sortir d'une mauvaise passe est de s'entraîner et de s'entraîner, de garder une bonne attitude et de rester positif. Parfois, vous avez besoin d'aide", a ajouté l'Anglais.

"Cela peut venir de moi ou de ses coéquipiers; nous voulons tous qu'il fasse bien. Nous avons une nature vraiment compétitive dans le groupe avec des options en attaque, donc ils sont tous prêts à bien faire. Timo y arrivera sans problème, il peut être dur avec lui-même et il a mon soutien", a conclu Lampard. Mount n'avait pas marqué dans en championnat depuis septembre avant de marquer deux fois en deux matchs cette semaine. Lampard, qui était connu pour avoir marqué des buts au milieu de terrain au cours de sa carrière de joueur, a déclaré qu'il travaillait avec l'international anglais pour ajouter plus de buts à son compte.

"J'ai beaucoup de conversations avec Mason. Je pense qu'il peut obtenir marquer plus de buts au milieu de terrain et à Derby, il a marqué des buts cette année-là", a déclaré Lampard à propos de la saison 2018-19 lorsqu'il entraînait Mount à Derby County. "Je pense qu'il y avait même le sentiment qu'il pouvait en obtenir plus. Je suis toujours sur lui à ce sujet et c'était important dans mon jeu. J'y ai fait allusion que le but est entré dans mon jeu quand j'avais 25 ou 26 ans à Chelsea. Je ne veux pas mesurer Mason contre moi-même mais je comprends juste que vous développez ce secteur. Je comprends qu'il offre tellement de choses et sans la balle pour nous".

"Mon sentiment est qu'il doit entrer davantage dans la surface de réparation. Il y a des moments où nous avons le ballon sur le côté et il peut être plus haut sur le terrain. Ce sont des choses sur lesquelles il peut travailler et se développer. Il vieillit, il en viendra à comprendre les moments où il peut y entrer dans la surface. Regardez-le ce soir, il est entré là-bas beaucoup de fois. Si vous continuez à y arriver grâce aux nombres et à la qualité avec l'intelligence de son jeu, alors il aura des occasions et marquera plus de buts. C'est pourquoi je suis vraiment heureux pour lui aujourd'hui, car marquer ce type de but est un gros problème pour lui, plutôt que celui de 25 mètres la semaine dernière. Ce sont des buts dans la surface où Mason peut ajouter à son jeu. Je veux penser que Mason Mount sera un joueur du plus haut niveau dans tous les sens du terme et marquera 10 à 15 buts par saison", a conclu Frank Lampard.