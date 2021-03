Les meilleurs buteurs du derby madrilène au XXIe siècle

Le Wanda Metropolitano, qui n'a pas toute son aura en raison de l'absence des supporters des Colchoneros dans les tribunes, revêt ses plus beaux atours pour accueillir une nouvelle bataille entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un des derbys les plus décisifs dans la course à la Liga ces dernières années.

Au-delà de son caractère décisif au classement, le derby est toujours un match marqué en rouge dans les calendriers des deux équipes. C'est un match complètement différent des autres et il n'y a pas de favori dans ces rencontres. Pour cette raison, l'importance d'avoir des joueurs qui se présentent dans ce type de match prend encore plus de poids, mais... quels sont les joueurs qui ont le plus souvent trouvé le chemin des filets dans cette rencontre au XXIe siècle ?

Faisons un voyage dans le passé grâce à BeSoccer Pro pour retracer l'histoire. Dans ce match, un nom se démarque des autres depuis le début du siècle : Cristiano Ronaldo.

Avec 22 buts, il est le meilleur buteur de derby dans les compétitions officielles depuis le début du XXIe siècle. Une marque qu'il a laissée après les 31 matchs disputés avec le maillot du Real Madrid contre l'Atlético. Une contribution qui manque beaucoup à l'équipe merengue depuis son départ à la Juventus.

La deuxième marche du podium est pour Ronaldo Názario. Le Brésilien a joué sept derbies et a marqué 7 buts. Il en a manqué plusieurs, mais il a prouvé, bien sûr, que ses prouesses de buteur étaient remarquables dans les rencontres de haut niveau.

Les deux premiers ont été deux des attaquants les plus influents du Real Madrid jusqu'à présent dans ce siècle. Raúl a également sa place dans ce classement, occupant la troisième place. Le nº7 a marqué 6 buts en 16 matches officiels contre l'Atlético.

Le meilleur attaquant de l'équipe "colchonero" de ce XXIe siècle est toujours actif, mais il porte désormais le maillot blaugrana de Barcelone. Antoine Griezmann a laissé sa marque dans les derbys avec 6 buts en 20 matches. Sergio Ramos a le même nombre de buts après 43 derbies.

Derrière, il y a d'autres joueurs comme Karim Benzema ou Gonzalo Higuaín (5), Mesut Özil, Diego Forlán et Diego Costa (4).