Les meilleurs buteurs de plus 30 ans du XXIème siècle

Qui a dit que le but avait un âge ? L'expérience devient vitale devant le but et, à de nombreuses reprises, fait que les joueurs sont encore plus précis et plus tueurs. Les données ProFootballDB le démontrent.

L'étude regarde le rendement des joueurs de plus de 30 ans dans les grands championnats et les compétitions européennes pour établir une liste des meilleurs buteurs à cette âge. De retraités aux joueurs encore en activité, sont pris en compte la moyenne et le total de buts inscrits.

En tête de liste, nous retrouvons Cristiano Ronaldo. La star portugaise, depuis qu'il a fêté ses 30 ans, compte 204 buts en 222 matches, soit une moyenne de 0,92 buts par match. Il partage le podium avec Ibrahimovic (189 buts en 245 rencontres), du Milan et Di Natale (171 en 298), qui a déjà pris sa retraite.

Les suivants au classement sont Totti (136 en 324), Aduriz - jeune retraité - (132 en 319), Luca Toni (117 en 248), Claudio Pizarro (114 en 289), Messi (109 en 118), Alan Shearer (102 en 200) et Quagliarella (96 en 241).

Les plus efficaces

Si l'on prend en compte l'efficacité, la perspective change, et le classement serait le suivant : Cristiano (0,92 buts par match), Messi (0,92), Ibrahimovic (0,77), Di Natale (0,57), Shearer (0,51), Luca Toni (0,47), Totti (0,42), Aduriz (0,41), Quagliarella (0,40) y Pizarro (0,39).

L'interprétation que nous pourions faire de ces changements est curieuse : les joueurs actuels semblent plus efficaces. Les trois premiers de la liste sont toujours actifs, alors que les joueurs retraités viennent plus loins au classement.