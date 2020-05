Les meilleurs jeux Ã  thÃ¨me de football Ã  jouer live jusquâ€™Ã  la reprise

En cette période de quarantaine où se protéger contre la pandémie du Coronavirus semble être la priorité, il est important que nous maintenons nos interactions sociales et que nous nous divertissons pour changer d’idée.

S’adonner à des jeux est bien entendu l’une des meilleures solutions qui s’offrent à nous dans cette situation où tous les grands championnats sont aux arrêts. Cela s’explique par le fait que les jeux constituent une occasion de discuter avec d’autres joueurs en ligne et vivre des expériences uniques en son genre.

Bicicleta

Les titres de casino se taillent aujourd’hui la part du lion sur la toile. Ils sont très divertissants et garantissent une expérience ludique de qualité. Vous pouvez jouer à ces

jeux sur Meilleurscasinos; en direct de votre salon, parmi lesquels il y a la machine à sous Bicicleta. Cette production porte la signature du remarquable concepteur de logiciel

Yggdrasil Gaming et met en avant l’univers du ballon rond. Elle offre depuis 2016 un excellent divertissement sur une grille de 5 rouleaux et propose 25 lignes de paiement sur lesquelles vous pouvez parier jusqu’à 100 € par rotation. C’est l’une des options qui conviennent parfaitement aux joueurs disposant d’un énorme budget. En termes de graphismes, elle a été soigneusement conçue et présente un design captivant, ce qui n’est pas surprenant au regard de la réputation des graphistes de la marque. Dotée d’une bande sonore de pointes, elle incorpore une multitude de fonctionnalités capables de vous assurer des sessions aussi bien amusantes que lucratives.

Hugo Goal

Hugo Goal est une autre machine à sous en ligne dont les passionnés de foot prendront réellement du plaisir à en profiter. Avec sa structure de 3 rouleaux, elle fait partie de la riche ludothèque de Play’n Go et vous procure une ambiance digne de la Coupe du Monde de football. Elle présente des symboles bien pensés tels que des crampons, un sifflet et des drapeaux. Elle offre une large gamme de paris qui convient aussi bien aux joueurs économes qu’aux gros parieurs. Vous avez en effet la possibilité de parier entre 50 centimes et 100 € par rotation. Si elle est bénéficie aujourd’hui d’une grande cote popularité, c’est parce qu’elle est dotée de quelques fonctionnalités utiles pour gagner gros.

FIFA 20

FIFA reste la référence en termes de jeux de football. Édité par EA Sports, cette fameuse saga est à son 27 ème opus, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle devient de plus en plus intéressante sur le plan des graphismes et du gameplay. Le dernier volet (FIFA 20); est disponible en trois différentes éditions à savoir Standard, Champions et Ultimate. Dans le mode Ultimate Team, on y trouve de nouvelles légendes comme Hugo Sánchez, Didier Drogba, Ronald Koeman, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo et Ian Wright. Le développeur y a également ajouté un nouveau mode histoire intitulé « Volta » dans lequel les joueurs ont la possibilité de mettre sur pied leurs propres avatars, de la personnaliser, de le vêtir comme bon leur semble et de le faire participer à des matchs de 3 contre 3, 4 contre 4 ou même 5 contre 5.

eFootball PES 2020

19 ème opus de la série PES, ce jeu vidéo de simulation de football met en vedette l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi et séduit par différentes améliorations. En effet, comparativement aux opus précédents, le gameplay a été amélioré afin que les actions se rapprochent ce qui se fait dans la réalité. De précieux conseils d’Andrés Iniesta ont d’ailleurs été pris en compte par les concepteurs. Un nouveau système de dribble a été intégré au jeu, ce qui permet d’éliminer ave une grande facilité les joueurs adverses. Par ailleurs, sachez que le mode Ligue des Masters n’a pas échappé aux innovations.

Football Manager

Football Manager est une série de jeux vidéos de gestion footballistique qu’on ne présente plus. Elle est actuellement à sa 16 ème version et se vend depuis 2004 à plus d’un million d’exemplaires par opus. Le principe du jeu est simple. Vous devez incarner un entraineur et gérer toute une équipe de football. Bien entendu, vous devez mettre en placer des stratégies de jeu et entrainer vos poulains afin d’avoir de bons résultats. Vous devez également gérer les transferts de joueurs; et contrôler les finances du club. Nous vous recommandons le dernier opus, le FM 2020, qui est beaucoup plus attrayant au niveau des graphismes et qui présentent des dialogues plus réalistes.