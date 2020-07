L'Olympique Lyonnais a connu sa première défaite en match amical à quelques jours de sa finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain.

Contre les Ranges de Glasgow, les joueurs de Rudi Garcia se sont inclinés sur un score final de 0-2. Marcelo a marqué un but contre son camp, et Ianis Hagi a marqué le second but.