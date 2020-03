Les mots de Mangala après avoir appris qu'il est positif au coronavirus

En plus d'Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala est l'un des autres membres du Valence FC à avoir été testé positif au Covid-19. Plusieurs joueurs et membres du staff ont été touchés par le virus.

Le joueur français, ancien joueur de Manchester City, fait donc partie des victimes du virus dans le monde du football. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mangala s'est exprimé.

"J'ai appris aujourd'hui que j'étais positif au coronavirus. Je me sens bien et je n'ai pas de symptomes associés au virus. En revanche, je suis confiné chez moi et séparé de ma famille", a commencé le joueur.

"J'ai appris que nous pouvons avoir le virus sans avoir de symptomes, c'est pourquoi je recommande à tout le monde de suivre les mesures de confinement et d'éviter les contacts avec les autres même si vous vous sentez bien", ajoute-t-il.

"Merci à tous pour vos messages de soutien. Prenez soin de vous et de vos proches, et respectez les instructions de confinement pour éviter la propagation", conclut le joueur.