Les mots de Simakan après l'annonce de son transfert

Après des semaines d'attente, Leipzig a enfin annoncé l'officialisation du transfert du jeune défenseur Mohamed Simakan. La pépite de Strasbourg rejoindra le club allemand à la fin de sa saison en Ligue 1.

Le RB Leipzig voit en Simakan le joueur idéal pour prendre la place de Dayot Upamecano, qui vit ses derniers mois au sein du club et qui rejoindra le Bayern Munich dès l'été prochain. Dans le communiqué du club, Simakan a donné ses premiers mots pour son futur club.

En attendant son départ dans quelques mois, Mohamed Simakan s'est dit très heureux de s'engager en faveur de Leipzig. "J'ai choisi le RB Leipzig parce que je pense que le club est le meilleur pour ma carrière. Ici, je peux me développer de manière optimale et je suis mis au défi chaque jour. J'ai vraiment hâte de voir la Bundesliga, la ville de Leipzig et de connaître mes coéquipiers et les fans", se félicite le jeune défenseur, dans des propos accordés au site officiel du club allemand.

"J'ai échangé des points de vue avec certains des joueurs au cours de mon processus de prise de décision et ils n'ont rapporté que des choses positives. Je veux m'intégrer le plus rapidement possible et faire ma part pour atteindre les grands objectifs du club", ajoute Mohamed Simakan, soucieux de ne pas griller les étapes.