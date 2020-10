Les mots de Vieira sur le transfert de Reine Adélaïde

Annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines après ses déclarations sur ses envies d'ailleurs, il aura fallu beaucoup de temps à Jeff Reine Adélaïde pour s'engager avec un club.

Un temps annoncé en partance vers le Stade Rennais puis vers la Bundesliga et le Hertha Berlin, l'ancien joueur d'Arsenal s'est finalement engagé avec l'OGC Nice. Son nouvel entraîneur est revenu, en conférence de presse, sur l'arrivée du joueur de 22 ans.

Patrick Vieira a dressé un portrait de sa nouvelle recrue sans réellement caché son enthousiasme quant à cette nouvelle signature : "Il a des qualités différentes par rapport à ce qu'on a au club. C'est quelqu'un qui aime percuter, qui donne de la vitesse au jeu. Il est très bon dans le un contre un. Il va nous apporter quelque chose de différent, on est très contents de l'avoir avec nous. (...) Il a une polyvalence intéressante pour un coach, mais ce qui est important c'est de l'utiliser à son poste fort. C'est un milieu relayeur. Dans un système à trois, le numéro 8 peut lui aller très bien. Avoir Jeff avec nous va nous rendre plus compétitifs, mais ce n'est pas lui qui va tout changer. On va se donner les moyens de réussir avec Jeff".