Les Spurs de Tottenham se sont inclinés à domicile contre Chelsea ce jeudi soir à Londres, enchaînant ainsi sa troisième défaite consécutive en championnat, après être tombé contre Liverpool et Brighton lors des journées précédentes.

Les Spurs sont aujourd'hui huitièmes du classement de Premier League. De quoi frustrer l'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, qui était en conférence de presse après la défaite contre les Blues de Thomas Tuchel.

"Reguilon compte énormément dans notre football offensif. Harry Kane aussi. Et Giovani Lo Celso également. Un bon Dele Alli, que nous n'avons pas encore, compte pour nous. Sans eux, nous n'avons pas beaucoup d'options pour faire tourner et, à la fin, nous finissons avec des joueurs qui montrent des signes de fatigue à cause de l'accumulation de matches", a reconnu l'entraîneur portugais.

Celui-ci sait que ses joueurs sont dans le doute, et qu'ils auront besoin d'une victoire pour se remettre : "Les niveaux de confiance sont faibles. Or la confiance est très importante quand on joue au football. Quand une équipe n'a pas de bons résultats, vous avez besoin de ce déclic pour revenir à la normale."