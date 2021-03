Les nommÃ©s pour le prix du MVP du mois de fÃ©vrier en Ligue 1

La course au titre et au podium fait rage en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, Lyon, Lille et l'AS Monaco se battent et aucune équipe ne parvient à prendre le large en tête pour le moment.

Après un grand mois de février, trois attaquants qui jouent cette lutte acharnée ont été nominés pour le titre de meilleur joueur du mois de février du championnat de France : Kylian Mbappé, Memphis Depay et Wissam Ben Yedder.

Kylian Mbappé, buteur du PSG, a inscrit quatre buts le mois dernier en Ligue 1. Wissam Ben Yedder a réalisé la même performance. Quant à Memphis Depay, il a inscrit trois buts pour une passe décisive.

Le mois dernier, c'est le joueur du FC Metz Farid Boulaya qui l'avait emporté.