Les objectifs Ã©levÃ©s d'Olivier Giroud

Encore buteur face à Liverpool mercredi soir (5-3), Olivier Giroud a confirmé ses très bonnes dispositions du moment. Longtemps indésirable à Chelsea, l'attaquant français est de retour à son meilleur niveau. À 33 ans, le champion du monde 2018 confirme une fois de plus qu'il est un modèle de professionnalisme et de détermination.

Et forcément, cela s'accompagne par une ambition au beau fixe. Au micro de 'Canal+', le buteur s'est confié sur ses objectifs élevés avec les Bleus. "J'ai eu la chance de faire une finale d'Euro et de gagner la Coupe du Monde. J'ai encore soif de trophées et de battre des records en équipe de France", a confié Olivier Giroud, satisfait de son parcours en sélection. Désormais, la chasse aux records peut commencer pour l'ancien d'Arsenal et du MHSC.

"Ce serait bien de passer la barre des 100 sélections (actuellement 97), et puis essayer de passer devant Platini à la deuxième place des classements des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Ce sont des objectifs et l'Euro l'été prochain est bien sûr un objectif", a ajouté le tricolore. Déjà très apprécié par Didier Deschamps, nul doute qu'en restant sur cette lancée la saison prochaine, le joueur de Chelsea aura ses chances d'être sélectionné pour un dernier tournoi majeur avec l'EDF.