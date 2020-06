Les options de Chuky Lozano

Chucky Lozano est arrivé à Naples avec le statut de grand espoir du mercato. Le joueur est devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club mais son aventure pourrait ne pas durer plus d'un an.

Aujourd'hui, la possibilité de le voir faire ses valises et quitter le club italien dès cet été est une option qui prend de plus en plus de poids, le Mexicain ne faisant pas partie des plans de Gattuso.

Certains évoquent la possibilité de suivre Carlo Ancelotti à Everton. L'actuel entraîneur des Toffees est celui qui avait souhaité son transfert à Naples et l'Italien pourrait convaincre son club de l'acheter cet été.

Selon les informations du 'Corriere dello Sport', il y aurait aussi des intéressés en Espagne. Mais Naples voudra rentabiliser son transfert et ne le laissera pas partir pour n'importe quelle somme.

Le joueur avait quitté 38 millions d'euros l'été dernier et le Napoli essaiera de récupérer cette somme, ainsi que le salaire qu'Hirving Lozano a touché. Ainsi, il faudra donner au moins 40 millions d'euros pour le joueur.