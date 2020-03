Les Pays-Bas suspendent l'Eredivisie jusqu'au 31 mars

La crise sanitaire dérivée du COVID-19 continuent de sévir sur le monde du football. Ce jeudi, ç'a été au tour de l'Eredivisie de fermer ses portes jusqu'au 31 mars prochain.

Quelques heures après l'annonce de la suspension de la Liga lors des deux prochaines journées, c'est l'Eredivisie qui a confirmé la fermeture de la compétition jusqu'à la fin du mois de mars, au moins.

Ainsi, comme cela a été confirmé, les 27ème et 28ème journées ont été reportées à une date ultérieure, à la suite du décret du gourvernement néerlandais pour la crise du coronavirus.

De maatregel houdt in:



Speelronde 27: uitgesteld

Speelronde 28: uitgesteld



Het is nog onbekend wat de gevolgen van de maatregelen zijn. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen wij jullie hierover informeren #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/nxmHNoVym3