"Les plaintes de James ? Il dit la vérité"

James Rodriguez n'est pas content. Il voudrait jouer davantage sous le maillot du Real Madrid, depuis son arrivée en provenance du Bayern, il n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe de Zidane.

Le coach a été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Zidane a assuré qu'il n'était pas gêné par les propos de James regrettant sa situation dans une saison où il a à peine joué. "Il dit la vérité", a-t-il admis.

"Ça ne me dérange pas parce qu’il dit la vérité. Il veut jouer plus et c’est normal. Nous savons quel joueur il est. Il s’entraîne bien et nous continuerons de la même manière", a déclaré le Français.

Concernant Casemiro, l'un des joueurs les plus utilisés par Zizou, il n'a pas tari d'éloges à son égard : " Tout le monde est important. Son travail est spectaculaire. Nous savons ce qu’il nous apporte. Il nous donne de l’équilibre et plus encore."