Les plans de la fédération italienne pour la reprise de la Serie A

Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, qui a toujours affirmé vouloir terminer la saison, exposera ces plans au Ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, le 28 mai prochain dans une réunion où sera décidée la date du retour à la compétition, si retour il y a.

Plan A

La FIGG a souligné que "le principe du mérite sportif est la base des compétitions" et que sa priorité est de reprendre et terminer la saison en jouant les douze jourrnées restants, ce qui garantirait la victoire d'un champion sur le terrain, ainsi que trois clubs relégués.

L'objectif est de reprendra la Serie A le 13 ou 14 juin, et la terminer le 2 août, pour que les clubs européenns puissent ensuite jouer la Ligue des Champions et l'Europa League, si elles aussi ont lieu.

La date du 20 août est la limite pour terminer la saison 2019-2020, comme l'a informé la FIGC, qui ouvrira officiellement la saison 2020-2021 le 1er septembre.

Plan B

Face à l'impossibilité de déterminer comment évoluera la pandémie de coronavirus en Italie, la FIGC a élaboré un plan alternatif, en cas d'un nouvel arrêt de la Serie A.

Pour réduire les délais pour terminer la saison, la FIGC a annoncé qu'elle mettra en place des play off pour déterminer le champion d'Italie et les équipes reléguées. Ce serait la même chose pour la Serie B et la Serie C.

Plan C

La FIGC veut aussi se préparer au pire des scenarii : celui d'arrêter définitivement la saison. Le cas échéant, l'Italie fera comme en Ligue 1 et dressera un classement en fonction de "coefficients objectifs" qui prennent en compte le nombre de matches joués, et les résultats des confrontations directes avec les clubs.

Ce sera un aspect fondamental, puisque l'UEFA a informé qu'elle n'acceptera dans ses prochaines compétitions européennes que les clubs qui ont sportivement mérité d'y participer.

Si la saison ne pouvait pas se terminer, l'Italie devra communiquer à l'UEFA les quatre équipes qui joueront la Ligue des Champions 2020-21, qui seraient pour le moment la Juventus, Lazio, Inter et Atalanta, et les trois qui joueront l'Europa League : la Roma, Naples et le Milan.