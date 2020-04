'Révolution Raiola' au Real Madrid ?

Il fut un temps où, dans la capitale espagnole, l'homme qui dirigeait toutes les affaires importantes du club était Jorge Mendes. L'équipe merengue a par le passé eu beaucoup de joueurs représentés par l'agent Portugais, qui, bien qu'ayant toujours de bons joueurs, est maintenant légèrement en retard sur Mino Raiola.

Bien que le célèbre agent italien ait toujours eu plus de contacts avec le FC Barcelone, il semble que les choses vont changer prochainement. Raiola représente quatre joueurs qui sont liés au Real Madrid.

Le premier d'entre eux, Alphonse Areola, fait partie du club depuis l'été 2019. Dans une opération quelque peu surprenante, le Real Madrid a obtenu son prêt pour être le remplaçant de Thibaut Courtois.

Les prochains jours sont décisifs pour le Français, qui veut savoir s'il va continuer plus longtemps à Madrid ou retourne au PSG, ce qui semble plus probable compte tenu du fait qu'Andriy Lunin va revenir au Bernabéu.

C'est précisément pendant le moment où les deux parties ont discuter de l'avenir du gardien de but que l'agent a proposer Matthijs de Ligt au club, a déclaré 'ABC'. C'était plus par désir de Raiola, qui veut le voir jouer en blanc, que par intérêt du Real Madrid. Mais les Blancos savent que Sergio Ramos n'est pas éternel et ils se préparent à chercher un remplaçant "top" bientôt.

Mino représente un joueur dont Zidane en rêve, il s'agit de Paul Pogba. Annoncé comme futur renfort à la fin de cette saison, la crise du coronavirus pourrait chambouler les plans et repousser son arrivée à 2021.

Le dernier nom sur la liste est Erling Haaland. Le joueur norvégien a connu l'une des saisons les plus spectaculaires pour un jeune joueur. Il a également confirmé son énorme qualité et son sang-froid devant les buts, ce qui obligera tous ceux qui voudront s'attacher ses services à payer une véritable fortune.

Quatre noms, dont trois très intéressants, qui permettront à Mino Raiola d'entamer des négociations avec le Real Madrid. Il a déjà dit que son rêve est de faire jouer un de ses joueurs au Bernabeu et qu'il n'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas fait.