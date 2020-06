Le FC Barcelone a pu voir Leo Messi jouer pour le Barça C et le Barça B, sans savoir que plus tard il jouerait en équipe première et finirait par devenir le capitaine et une légende du club.

Messi a joué dans différentes équipes de jeunes du FC Barcelone jusqu'à ce qu'il atteigne le Barça B, l'avant-dernière étape avant de passer à la première équipe.