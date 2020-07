Les portes de la Roja s'ouvrent à Llorente

Marcos Llorente a changé radicalement de rôle en fin de saison avec l'Atlético Madrid, et est passé de se battre pour une place au milieu de terrain à grande découverte au poste de second attaquant.

Dribbleur, rapide, buteur... Les supporters colchoneros ont découvert un nouveau Marcos Llorente en cette année 2020, et le joueur a su apporter un renouveau dans une attaque madrilène qui a beaucoup souffert en début de saison.

Diego Simeone n'a rien lâché et savait que son joueur était capable de jouer aux côtés de Diego Costa en attaque. Et comme pour un certain Griezmann, l'entraîneur argentin ne s'est pas trompé.

Marcos Llorente a impressionné en Espagne après la reprise de Liga en juin. À tel point que le quotidien 'Marca' rapporte aujourd'hui que Luis Enrique serait en train de songer à le convoquer en sélection espagnole.

Son nouveau rôle pourrait lui permettre de se faire une place parfaite au sein de l'attaque de la Roja. Le sélectionneur espagnol a encore quelques mois pour s'organiser et composer une sélection pour briller à l'Euro. Et Llorente fait désormais partie des options à ne pas écarter.