Les premiers casse-têtes de Thomas Tuchel

Le passé est passé. Chelsea préfère laisser derrière lui tout ce qui a été vécu jusqu'à présent. Le club se tourne vers le présent et l'avenir.

Tuchel a pris les rênes des Blues et a proposé de ramener l'équipe à la place qu'elle mérite. Et c'est ainsi que, en Premier League, Chelsea est actuellement 10e avec 29 points. Une position peu habituelle pour une équipe qui compte autant de stars.

Tuchel va donc essayer de faire entrer Chelsea dans le top quatre. Il ne veut pas manquer la Ligue des champions la saison prochaine.

En ce qui concerne la FA Cup, ils sont déjà en 8e de finale. Barnsley sera leur prochain adversaire. Ils ont réussi à passer au tour suivant après s'être défaits de Luton Town, avec difficultés. Tuchel espère changer l'état d'esprit du groupe et continuer à progresser dans cette compétition.

Et, bien sûr, la Ligue des champions. Chelsea jouera contre l'Atlético de Madrid. Un adversaire dur et exigeant pour le nouveau venu Tuchel.

Mais le plus grand défi est peut-être de s'adapter aux grandes signatures de l'été dernier. Car, comme le souligne 'AS', les Blues ont dépensé 247 millions, un chiffre très élevé en pleine pandémie, et pour l'instant ni Havertz, ni Werner, ni Chilwell, ni Ziyech, ni Mendy, ni Thiago Silva ne sont à leur meilleur niveau.