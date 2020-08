Les premiers mots de Pirlo en tant qu'entraîneur de la Juve

Tout est allé très vite dans les bureaux de la Juventus Turin samedi. Après avoir remercié Maurizio Sarri dans la matinée, le club italien annonçait la nomination d'Andrea Pirlo à sa place.

Une première expérience importante pour le jeune entraîneur italien, qui a signé un contrat de deux ans avec le club turinois, lui qui venait tout juste d'être nommé à la tête des U23 du club quelques jours plus tôt.

Dans un message sur les réseaux sociaux, Pirlo est sorti du silence pour s'exprimer rapidement sur sa nouvelle aventure : "Je suis profondément heureux et fier de recevoir une telle estime et une telle confiance de la part de la Juventus. Je suis prêt à saisir cette fantastique opportunité !"

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità!

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW