Les premiers mots d'Alex Telles

Alex Telles s'est engagé quatre ans avec Manchester United ce lundi après-mid. Le latéral gauche brésilien a déjà hâte d'enfiler son nouveau maillot.

"Rejoindre un club avec le prestige de Manchester United est un immense honneur. Vous devez travailler dur pour arriver à ce moment de votre carrière et maintenant je viens dans ce club, je peux vous promettre que je vais tout donner dans mon cœur pour réussir ici. J'ai remporté de nombreux trophées au FC Porto et je veux continuer à United. Le manager a un plan et une direction claire pour cette équipe et j'ai hâte d'enfiler le célèbre maillot", a-t-il déclaré.