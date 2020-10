Les premiers mots de Bakayoko à Naples

Annoncé vers plusieurs clubs européens durant le mercato estival, Tiémoué Bakayoko s'est finalement engagé avec le Napoli, son transfert porte sur un prêt d'un an avec option d'achat.

L'ancien Monégasque y retrouve son ancien coach au Milan, Gennaro Gattuso. il a confié son ambition sous le maillot napolitain.

"Gattuso est toujours le même, un peu fou : c’est quelqu’un qui aime travailler, il faut beaucoup donner avec lui. Nous avons une équipe de grande qualité et nous pouvons lutter pour le titre. On prend les matches les uns après les autres. On jouera à chaque fois pour gagner. Naples est une grande équipe, une grande ville avec une grande histoire. J’espère réussir à apporter ma contribution pour réaliser une grande saison. (…) Je donnerai tout pour rendre les supporters heureux"