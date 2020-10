Les premiers mots de Cavani à Manchester United

Après des mois de rumeurs sur son avenir, Edinson Cavani a finalement fait le choix de s'offrir une aventure en Premier League et de signer du côté de Manchester United.

L'international uruguayen a signé à Old Trafford pour une durée de contrat d'un an, avec une année en option, et devrait pour le moment jouer les doublures pour un Anthony Martial très en confiance.

Pour le site officiel du club mancunien, le nouveau numéro 7 des Red Devils s'est confié sur ses ambitions : "Manchester United est un des plus grands clubs du monde, c'est un honneur d'être ici."

"Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner et je suis prêt à représenter ce club incroyable. J'ai hâte de continuer à écrire ma petite histoire dans le livre du football et mon objectif doit rester le même, comme toujours - le travail, le travail, le travail. J'ai eu une conversation avec le coach et cela a accru mon désir de porter ce beau maillot", a ajouté Edinson Cavani.