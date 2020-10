Les premiers mots de Choupo-Moting

L'attaquant de 31 ans, qui a quitté le PSG il y a quelques semaines après la fin de son contrat, s'est engagé en faveur du Bayern Munich ce lundi. L'international camerounais a livré ses premières impressions aux médias officiels du club.

"C'est une sensation formidable de revenir en Bundesliga - qui plus est dans le plus grand club d'Allemagne. Qui ne voudrait pas jouer pour le FC Bayern ? C'est un honneur de jouer pour ce club. Au FC Bayern, l'objectif est toujours de tout gagner, et je suis très motivé pour atteindre ces objectifs", a déclaré Choupo-Moting.