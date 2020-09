Les premiers mots de Gabriel en tant que Gunner

Ce mardi, Arsenal a officialisé l'arrivée de Gabriel en provenance de Lille. Interrogé par les médias de son nouveau club, le défenseur brésilien a donné ses premières impressions.

"Tant de fans m'envoyaient des messages me demandant de rejoindre Arsenal, et cela a joué un grand rôle dans ma signature pour ce club. Je connais l'histoire et les traditions de ce club et c'est un plaisir d'être ici. Je suis très heureux et j'espère pouvoir contribuer à de nombreux titres avec le maillot d'Arsenal. C'était une expérience très surréaliste, il y avait des offres venant de quelques clubs différents. J'ai beaucoup parlé avec ma famille et mes agents, j'ai également parlé avec certains dirigeants de Lille, mais comme je l'ai dit, l'histoire et les traditions de ce club et le projet d'équipe pour les années à venir ont été très motivants pour ma décision de venir ici", a-t-il expliqué.

Il retrouvera à Arsenal des compatriotes comme Edu, ancien joueur devenu directeur technique des Gunners l'an dernier, ainsi que les internationaux d'expérience comme David Luiz et Willian, autre nouvelle recrue d'Arsenal.