Les premiers mots de Gabriel à Arsenal

Après Nicolas Pépé la saison dernière, voici un deuxième transfert entre le LOSC et Arsenal : le défenseur central Gabriel s'est engagé pour cinq années avec les Gunners et portera le numéro 6. Le montant du transfert est estimé à 25 millions de livres, soit environ 28 millions d'euros. Une conquête somme pour les Dogues.

Arrivé à Lille en 2017 en provenance d'Avai, Gabriel avait été prêté à Troyes (2017-2018) et au Dinamo Zagreb (2018) avant de s'imposer au LOSC. À 22 ans, il s'apprête à découvrir un quatrième championnat, ainsi qu'un club chargé d'histoire. Une véritable fierté, mais surtout un choix mûrement réfléchi.

"Contribuer à de nombreux titres avec le maillot d'Arsenal"

"Il y avait des offres venant de quelques clubs différents. J'ai beaucoup parlé avec ma famille et mes agents, j'ai également parlé avec certains dirigeants de Lille, mais comme je l'ai dit, l'histoire et les traditions de ce club et le projet d'équipe pour les années à venir ont été très motivants pour ma décision de venir ici", a d'abord déclaré le nouveau défenseur central des Gunners, dans des propos accordés au site internet officiel du club, avant d'affirmer prendre la mesure du challenge qui l'attend à Londres.

"Tant de fans m'envoyaient des messages me demandant de rejoindre Arsenal, et cela a joué un grand rôle dans ma signature pour ce club. Je connais l'histoire et les traditions de ce club et c'est un plaisir d'être ici. Je suis très heureux et j'espère pouvoir contribuer à de nombreux titres avec le maillot d'Arsenal", a-t-il ajouté, déterminé.