Les premiers mots de Martin Odegaard

Peu utilisé par Zinédine Zidane, Martin Odegaard a été prêté six mois à Arsenal, où il évoluera sous les ordres de Mikel Arteta, qui a joué un rôle essentiel dans sa venue.

Sur le site officiel du club londonien, le Scandinave n'a pas caché sa joie : "J’apprécie ce club et j’ai toujours aimé la façon avec laquelle il essaie de jouer. Tout à propos d’Arsenal et de son entraîneur me correspond. Je pense que l’association est bonne. J’ai discuté avec Arteta. Ça a l’air d’être un excellent manager. J’aime ses idées et sa manière de voir le football. Il m’a fait bonne impression et c’était crucial dans mon choix."

Le milieu offensif a avoué avoir échangé avec Dani Ceballos, qui est aussi prêté à Arsenal par le Real : "Il m’a envoyé un message l’autre jour et il n’avait que de bonnes choses à me dire sur le club, l’entraîneur, tout. Ça a aussi été important pour moi. Il était heureux que je vienne ici et c’est bien pour moi de connaître déjà quelqu’un ici."