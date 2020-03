Les premiers mots de Matuidi après avoir été testé positif au coronavirus

Positif. Blaise Matuidi préfère voir les choses du bon côté, après avoir été testé positif au coronavirus ce mardi.

Sur ses réseaux sociaux, le Français a réagi et a voulu rassurer tous ses fans et les supporters de la Juve et de l'Equipe de France. Asymptômatique, le joueur de l'équipe turinoise est resté positif dans son message.

"Je suis positif. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire", a d'abord publié le Français sur Twitter, avant d'en dire plus sur Instagram.

"Je suis porteur asymptômatique du virus, conscient d'avoir le privilège d'être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d'un suivi médical régulier et excellent. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais peut-être jamais su", a également affirmé Blaise Matuidi.

Rappelons que Matuidi est le deuxième joueur de la Juventus a avoir été testé positif au coronavirus après Daniele Rugani, qui se sent de mieux en mieux.