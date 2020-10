Les premiers mots de PaquetÃ¡ avec l'OL

Le mercato de l'OL se poursuit. Après une saison et demie au Milan AC, Lucas Paquetá s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025.

Présenté officiellement aujourd'hui devant la presse, l'international brésilien s'est exprimé au sujet de son transfert à Lyon.

Le milieu de terrain a d'abord expliqué l'intérêt qu'il portait au club et au projet lyonnais tout en remerciant ses nouveaux dirigeants : "Lyon a toujours été bien vu au Brésil pour accueillir les joueurs brésiliens. Si vous avez vu la Ligue des Champions, vous avez vu ce que l’OL peut faire. C’est ce qui a fait briller mes yeux. Je remercie Juninho et le président Aulas pour leur confiance. Je crois que ce projet va grandir, je veux en faire partie. Je suis là pour aider. (…) J’ai vu le bon travail que faisait Lyon, avant même d’avoir le contact avec Juninho. J’ai admiré le travail qu’il faisaient. En Italie, l’équipe référence c’est la Juventus, et Lyon a éliminé la Juventus. J’ai vu que c’est une équipe qui grandissait. Quand Juninho m’a contacté, j’étais très heureux. Je me suis dit que j’allais continuer à progresser avec l’OL".

Le natif de Rio de Janeiro a ensuite évoqué son jeu et ce qu'il pouvait apporter au club rhodanien : "Je suis un joueur qui me donne à fond. Je cherche toujours à progresser. Comme je suis jeune, je veux toujours progresser. Je veux m’adapter, j’espère aider au milieu. Organiser, faire des passes décisives, des percées dans la surface. J’espère refaire tout ce que je faisais à Flamengo."