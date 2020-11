Les premiers mots de Ter Stegen après sa prolongation

Il y a quelques semaines, le FC Barcelone annonçait la prolongation de Marc-André ter Stegen jusqu'en 2025. Le club catalan s'est ainsi assuré la poursuite du portier allemand dans les buts du club pour encore plusieurs saisons.

Si les fans du Barça se sont réjouis de la nouvelle, le principal intéressé s'est également montré ravi d'être tombé sur un accord avec son club.

En effet, l'international allemand s'est livré en quelques mots sur ses réseaux sociaux par l'intermédiaire d'une vidéo. "Barcelone est devenue ma maison et celle de ma famille. Nous sommes heureux ici, tant sur le terrain qu'en dehors, donc la direction que je dois prendre est claire", a-t-il d'abord expliqué.

"Je veux jouer au Camp Nou pendant de nombreuses années et continuer à gagner des titres. Il n'y a pas de plus grande motivation que cela. J'espère que très bientôt je pourrai retrouver nos fans dans le stade", poursuit-il.

Ter Stegen dit n'avoir jamais douté de la décision qu'il devait prendre : "Mon souhait et celui du club a toujours été de parvenir à un accord et de poursuivre ainsi l'histoire qui a debuté en 2014.

"Rester ici, ce n'est pas seulement jouer pour le plus grand club du monde, c'est plus que cela. Dans cette ville, les fans m'ont traité comme l'un des leurs et je ne l'oublierai jamais", conclut l'Allemand.

This is our home, for my family and I.

Proud of the past, motivated for the present and looking forward for the future. Més que un club. @FCBarcelona pic.twitter.com/OlhHIG66cj