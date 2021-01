Les premiers mots de Thomas Tuchel

Chelsea a officialisé mardi l'arrivée à sa tête de Thomas Tuchel qui rebondit un mois à peine après avoir été congédié sans ménagement du Paris SG.

Sur le site officiel du club londonien, le coach allemand n'a pas caché sa joie de découvrir le "championnat le plus excitant du monde".

"Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe. Nous avons le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l'héritage qu'il a laissé à Chelsea. En même temps, j'ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer au championnat le plus excitant du monde dans ce sport qu'est le football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea, c'est incroyable", a-t-il notamment déclaré.