Les prolongations d'Alisson et de Van Dijk, réactivées

Alisson Becker et Van Dijk sont deux joueurs incontournables dans les plans de Liverpool. De véritables gardiens du but des Reds, ils sont les piliers du champion d'Europe en titre. Les Reds veulent connaître d'autres saisons dorées et cela passe par la prolongation des contrats des deux hommes, selon 'Goal'.

Il y a environ un mois, une information autour de la prolongation de contrat des joueurs étaient déjàa sortie, et l'objectif des Reds semble clair : augmenter le salaire des deux joueurs et prolonger la durer de leur contrat.

Pour le moment, le gardien est lié avec le club d'Anfield jusqu'en 2024, alors que le Néerlandais avait lui signé jusqu'en 2023.

Aucune offre n'a encore été transmise à Liverpool pour le gardien brésilien et le défenseur batave, qui pourraient rapidement recevoir une offre des Reds pour poursuivre l'aventure à Anfield sous les ordres de Jürgen Klopp.