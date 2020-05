Les prolongations en suspens au Real Madrid

Les dirigeants du Real Madrid ont encore beaucoup de dossiers en attente sur leurs bureaux. L'avenir de plusieurs joueurs est encore incertain.

Pour certains, leurs contrats se terminent en 2021 et ils pourront commencer les négociations avec d'autres clubs à partir de janvier.

Plus précisément, il s'agit de Sergio Ramos, Casemiro, Modric, James et Lucas Vázquez. Leurs prolongations sont de véritables points d'interrogations, notamment celle du capitaine espagnol.

Selon les informations dévoilées par 'Mundo Deportivo' ce dimanche, la priorité du club madrilène est de prolonger le bail de Casemiro, jusqu'en 2023. Le joueur est un pilier pour Zidane et a déjà reçu des offres de la part de cadors européens.

Malgré tout, les pensionnaires du Bernabéu restent optimistent et auraient déjà commencé les négociations avec ce dernier, avant la trêve imposée par la crise du coronavirus.

Le dossier le plus compliqué est le cas de Sergio Ramos. Le Real Madrid veut le prolonger une saison de plus, en raison de son âge (34 ans) tandis que le capitaine veut terminer sa carrière à Madrid. Ramos veut parapher un bail plus étendu.

L'année passée, le natif de Séville avait fait l'objet d'une offre d'un club chinois et son départ aurait pu être acté, mais finalement son transfert est tombé à l'eau et Ramos s'est montré heureux de poursuivre l'aventure dans les rangs de la formation merengue.

Toujours selon le média cité. Modric aura une liberté de choix plus approfondie. L'international croate aura 35 ans en septembre et la décison de continuer ou non, dépendra de lui.

S'il veut rester, le club en serait très heureux, mais s'il décide de partir, le Real Madrid ne le retiendra pas.

L'avenir de James est une énigme, bien que tout laisse à penser qu'il quittera Madrid cet été. Le jeune colombien dispose de plusieurs offres sur la table.

Beckham veut le faire venir jouer en MLS et le joueur ne serait pas contre un départ pour l'Atlético de Madrid. Une équipe qui l'avait déjà approché l'été dernier.

Enfin, Lucas Vázquez plaît à Zidane et ne compte pas quitter le club, bien que plusieurs prétendants ont déjà frappé à sa porte.

Mais ce ne sont pas les seules prolongations en attente au Real Madrid. En 2022, les contrats de Marcelo, Varane, Carvajal, Nacho, Isco, Bale et Benzema toucheront eux aussi à leur fin.